Gümüşhane ve Giresun'da karla mücadele - Son Dakika
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Gümüşhane ve Giresun'da karla mücadele

6 saat önce

Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 120 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane ve Giresun'da karla mücadele, System.String[]

Gümüşhane ve Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 120 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür devam eden yağış nedeniyle kapanan köy yollarının büyük kısmının ulaşıma açıldığı belirtildi.

Halen ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 30, Kelkit'te 12, Kürtün'de 15, Şiran'da 34 ve Torul'daki 10 köyün yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da ise kar nedeniyle 19 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla Alucra, Dereli ve Çamoluk'ta 5'er, Bulancak'ta 3, Keşap'ta da 1 köy yolunda karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Gümüşhane, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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