Gümüşhane ve Giresun'da silah kaçakçılarına ağır darbe - Son Dakika
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Gümüşhane ve Giresun'da silah kaçakçılarına ağır darbe

01.06.2022 15:14
Gümüşhane ve Giresun'da silah kaçakçılarına ağır darbe

Gümüşhane merkezli iki ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı ve imalatına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gümüşhane merkezli iki ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı ve imalatına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında dün saat 07.00 itibari ile Gümüşhane merkezli Giresun ilinin de bulunduğu 2 ildeki 7 farklı adreste kaçak silah ticaretine yönelik B.Y, A.B, A.Y, H.K, K.Ü isimli şahıslara ait adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 669 adet 9x19 dolu fişek, 168 adet av tüfek kartuşu, 150 adet kurusıkı tabanca fişek, 10 adet şarjör, 2 adet av tüfeği mekanizması, 6 adet av tüfeği tetik tertibatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler B.Y, A.B, A.Y, H.K. ve K.Ü.'nün işlemleri devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane ve Giresun'da silah kaçakçılarına ağır darbe - Son Dakika


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