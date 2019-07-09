Gümüşhane yaylalarında kaçak yapı yıkımı

GÜMÜŞHANE'nin 7 yaylasında, kanuna aykırı olduğu belirlenen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapılmak için açılan çukurlarda ise kapatma çalışması gerçekleştiriliyor.Gümüşhane Özel İdaresi ekipleri, merkezdeki Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar ve Dumanlı yaylalarında kaçak yapılara yönelik 6 gündür çalışma yürütüyor. Ekipler, yaylalarda kazılan 56 ev temelini kapayıp, 11 temel seviyesindeki beton, 6 subasman seviyesindeki beton ve duvar ile 18 çatı seviyesine kadar yükselmiş ve devam eden inşaatı yıktı. Yıkım işlemleri, oluşturulan komisyon gözetiminde gerçekleştirildi.Öte yandan kent genelindeki yaylalarda mevzuata aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların yıkımına, plan dahilinde devam edileceği belirtildi.

- Şhane