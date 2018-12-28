Gümüşhane Yaylalarında Terör Operasyonu
49 dakika önce
Gümüşhane yaylalarında terör operasyonu Ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı yaylalarda operasyonlar sürüyorGÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane'de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.
Gümüşhane
yaylalarında terör operasyonu
Ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı yaylalarda operasyonlar sürüyor
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz
yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane'de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 18-22 Aralık
tarihlerinde Kürtün
ilçesi Yeşilköy
sınırları içerisinde bulunan Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen
, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonu gerçekleştirdi. Bu bağlamda kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet ve asayiş açısından bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla düzenlenen operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:08 Kaynak: İHA
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