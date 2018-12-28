Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Yaylalarında Terör Operasyonu

Gümüşhane Yaylalarında Terör Operasyonu

49 dakika önce

Gümüşhane yaylalarında terör operasyonu Ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı yaylalarda operasyonlar sürüyorGÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane'de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.

Gümüşhane yaylalarında terör operasyonu
Ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı yaylalarda operasyonlar sürüyor

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane'de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 18-22 Aralık tarihlerinde Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içerisinde bulunan Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonu gerçekleştirdi. Bu bağlamda kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet ve asayiş açısından bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla düzenlenen operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:08 Kaynak: İHA

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