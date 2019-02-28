Gümüşhane Yaylalarında Terörle Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane yaylalarında İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonel faaliyetleri devam ediyor.

Gümüşhane yaylalarında İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonel faaliyetleri devam ediyor.



Kürtün ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi ile Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kayadibi, Kavaklı ve Ağıcıklı, Sınantı yaylalarında kış operasyonları kapsamında boşaltılan yayla evleri kontrol edildi, bölge tarandı.



Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet, asayiş ve bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi