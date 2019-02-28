Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Yaylalarında Terörle Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane Yaylalarında Terörle Mücadele Devam Ediyor

12 dakika önce

Gümüşhane yaylalarında İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonel faaliyetleri devam ediyor.

Gümüşhane Yaylalarında Terörle Mücadele Devam Ediyor, System.String[]
Gümüşhane yaylalarında İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonel faaliyetleri devam ediyor.

Kürtün ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi ile Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kayadibi, Kavaklı ve Ağıcıklı, Sınantı yaylalarında kış operasyonları kapsamında boşaltılan yayla evleri kontrol edildi, bölge tarandı.

Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet, asayiş ve bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Jandarma, Gümüşhane, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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