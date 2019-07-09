Son Dakika Haberleri: Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor
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Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

1 saat önce

Gümüşhane yaylalarında kaçak inşa edildiği belirlenen yapılar yıkılıyor.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]
Gümüşhane yaylalarında kaçak inşa edildiği belirlenen yapılar yıkılıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kanuna aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda ise kapatma çalışması gerçekleştiriyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan "Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma" konulu valilik genel emri doğrultusunda yapılan tespitler sonucunda harekete geçen ekipler, 7 ayrı yaylada yıkım gerçekleştirdi.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar ve Dumanlı yaylalarında 6 günlük çalışma sonucu, kazılmış 56 ev temeli kapatıldı, 11 temel seviyesindeki beton, 6 subasman seviyesindeki beton ve duvar ile 18 çatı seviyesine kadar yükselmiş ve devam eden inşaat, yıkım komisyonu gözetiminde ekiplerce yıkıldı.
Öte yandan, kent genelindeki yaylalarda mevzuata aykırı yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımına plan dahilinde sürdürüleceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Gümüşhane, Güncel
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