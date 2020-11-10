Gümüşhane'de yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından Kasım ayının ilk haftasında yağan yağmur yüzleri güldürdü.
Temmuz başından Ekim sonuna kadar 4 ayda metrekareye toplam 37,9 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane sadece Kasım ayının ilk haftasında 64 kilogram yağış aldı.
1-7 Kasım tarihleri arasında Gümüşhane kent merkezine metrekareye 64 kilogram yağış düşerken yıllık toplam yağış miktarı şimdiden geçtiğimiz yılın toplam yağış miktarı olan 392 kilogramı yakalayarak 391 kilograma ulaştı.
1961-2019 yılları arasında ölçülen meteorolojik verilere göre Gümüşhane'de Kasım ayındaki ortalama toplam yağış miktarı metrekareye 41,9 kilogram olarak belirlendi. - GÜMÜŞHANE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'ye 4 ayda yağan yağmurun 2 katı bir haftada yağdı - Son Dakika