Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü - Son Dakika
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Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

22.06.2022 11:53
Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü.

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen İHA'yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasında mantar toplamaya giden vatandaşlar yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri bomba düzeneği kontrollerinden sonra kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi. Bin 400 kilometre menzilli İHA'nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü - Son Dakika
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