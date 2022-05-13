Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41'inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler'in acı haberi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi. Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.