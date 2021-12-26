Gümüşhane Yeni Adalet Sarayı, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Gümüşhane Adalet Sarayı, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Gümüşhane Yeni Adalet Sarayı'nın, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, tüm birimleriyle taşınan Gümüşhane Adalet Sarayı'nın yeni hizmet binasında 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği duyuruldu.
Kaynak: AA
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