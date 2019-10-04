Gümüşhane Yenikapı'da tanıtılacak

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) ev sahipliğinde Yenikapı'da 24-27 Ekim'de yapılacak olan '8. İstanbul Gümüşhane Tanıtım Günleri' için GÜDEF heyeti Gümüşhane'ye geldi.



Programla ilgili Valiliğin ev sahipliğinde Belediye Başkanları, kurum ve STK temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapmak, kurum ve STK'ların görüşlerini almak üzere Gümüşhane'ye gelen GÜDEF Genel Başkanı Vahit Olgun ve beraberindeki heyet program hakkında istişarelerde bulunmak için gazetecilerle ayrı bir programda buluştu.



GÜDEF Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı, Gümüşhane ve Kelkit temsilcileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Olgun, gazetecilerle 11 Kardeşler Lokantasında gerçekleştirdiği buluşmada İstanbul'da federasyona bağlı 140 dernek bulunduğunu söyledi.



Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Gümüşhane Tanıtım Günleri etkinliğinin bu yıl 8.sini 24-27 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleştirileceklerini kaydeden Olgun, "İlk zamanlar İstanbul Feshane'de kapalı mekanda yapılıyordu. Büyükşehir Belediyesi hemşehri günlerini Maltepe ve Yenikapı'da gerçekleştiriyor. Maltepe'de bir yıl yapmıştık fakat istenen verim elde edilememişti. Biz de bu yıl Yenikapı'da yapmayı tasarladık. Yenikapı'da 3 farklı çadırda yapılacak etkinlik. Birisi kültür çadırı, tanıtımların yapıldığı, kurum ve kuruluşların içerisinde yer aldığı bir çadır. Diğeri yöresel ürünler çadırı ve yeme içme çadırı var" dedi.



Bu yıl sadece eğlenceye dönük değil kültüre yönelik programların olması yönünde de ortak bir fikirde buluştuklarını dile getiren Olgun, "Sempozyumlar, şiir dinletileri ve diğer kültürel etkinlikler bu yıl fazla olacak. Gümüşhane'yi sadece pestil ve kömesi ile anılan bir şehir olmaktan çıkarıp doğasıyla, turizmiyle, kültürüyle ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Saban, kotan, tırpan, ortak gibi tarım aletlerini götürüp orada sunumunu yapmak istiyoruz. Gudu yapımını canlı olarak yaptıracağız. Belediyelerimiz kendi yörelerinde yapılan ürünleri ustaları tarafından yapılmasını sağlayacak" diye konuştu.



Olgun'un konuşmasının ardından programa katılan Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Arzular-Kabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, ulusal haber ajansı ve gazete temsilcileri İstanbul Gümüşhane Günleriyle ilgili düşüncelerini aktardı. - GÜMÜŞHANE