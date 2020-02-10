Gümüşhane yılın en soğuk gecesini yaşadı - Son Dakika

Gümüşhane son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 2020 yılının bugüne kadar ki en soğuk gecesini yaşadı. İl merkezinde termometreler sıfırın altında 17,3 dereceyi gösterirken yüksek kesimler sıfırın altında 25,5 dereceyi gördü.



Yağışlı hava dalgasının ardından bulutların gökyüzünden çekilmesi ve yüksek kar örtüsünün etkisiyle soğuk hava dalgasının etkili olduğu Gümüşhane'de gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Şiran ilçe merkezinde ölçüldü. Yüksek kesimlerde sıfırın altında 25,5 derecelerin görüldüğü Gümüşhane'de Köse ilçe merkezi sıfırın altında 20,7, Kelkit ilçesinde sıfırın altında 19,2, kent merkezinde sıfırın altında 17,3, Torul ilçe merkezinde sıfırın altında 14,3 ve Kürtün ilçe merkezinde sıfırın altında 11,7 derece olarak ölçüldü.



Sabah saatlerinde işlerine gitmek için araçlarına binen çok sayıda sürücü soğuk hava nedeniyle aracını çalıştıramazken, çatılardan akan suların soğuk havanın etkisiyle donması sonucu buzdan sarkıtlar oluştu, yollardaki su birikintileri tamamen buz tuttu.



Soğuk hava dalgasının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen Gümüşhane'de yağış nedeniyle kapanan köy yolları da ulaşıma açılıyor. Hafta sonu kapanan 166 köy yolunun yüzde 70'ini ulaşıma açan ekipler soğuk havayla da mücadele ediyor. Yüksek kesimlerdeki köy yollarında gece-gündüz karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri zaman zaman soğuk hava nedeniyle araçlarda meydana gelen arızalar yüzünden zor anlar yaşıyor.



Okulların il genelinde bir gün tatil edildiği Gümüşhane'de bugün itibariyle merkez ilçede 10, Kürtün ilçesinde 15, Torul ilçesinde 24 ve Şiran ilçesinde 1 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapalı. - GÜMÜŞHANE