Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı - Son Dakika

Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı

6 saat önce

GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (2)

GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (2)

Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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