Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı - Son Dakika

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Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı
6 saat önce
GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (3)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:23 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (3)
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