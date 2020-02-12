Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -3 - Son Dakika

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Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -3
6 saat önce
GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (gündüz görüntüleriyle)-3.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (gündüz görüntüleriyle)-3
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