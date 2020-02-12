Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -4 - Son Dakika

Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -4

6 saat önce

GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (gündüz görüntüleriyle)-4.

GÜMÜŞHANE Zigana Dağı'na çığ düştü, yol kapandı (gündüz görüntüleriyle)-4

Gümüşhane zigana dağı'na çığ düştü, yol kapandı -4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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