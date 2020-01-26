Gümüşhane zigana kayak merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyor - Son Dakika

Zigana Kayak Merkezi'nde geleceğin milli sporcuları yetişiyor

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek amacıyla 100 öğrenciye, Zigana Kayak Merkezi'nde eğitim veriyor.

Torul ilçesi sınırlarında bulunan, Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Zigana Kayak Merkezi'nde, yaklaşık 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler tarafından verilen eğitimler kapsamında öğrencilere, kayak malzemeleri, ulaşım ve yemek imkanları da sağlanıyor.

'YENİ MUZAFFER'LER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, çok başarılı kayak antrenörleri tarafından eğitimler verildiğini anlattı. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birçok tesiste yoğunluğun da arttığını ifade eden Atalay, "Çocuklarımızı servislerle alıyoruz, kayak merkezine getiriyoruz. Kayak eğitimlerini antrenörlerimiz veriyor. Öğlen yemeklerini de biz karşılıyoruz. Akşam da servislerimiz çocukları tekrar evlerine bırakıyor. Çok başarılı kayak antrenörlerimiz var. Gümüşhane; kayak potansiyeli olan bir il. İnsanlarımızın kayağa olan sevgisi ve merakı bizleri de memnun ediyor. Gümüşhane, kayak branşında milli sporcumuz Muzaffer Demirhan ile ismini duyurdu. Bizim istediğimiz yeni Muzaffer'ler yetiştirilebilmek. Şehrimizin adını duyuracak ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'SPOR HAVUZUNA YENİ İSİMLER KATMAK İSTİYORUZ'

Kayak eğitimi alan öğrencilerin içerisinde profesyonel kişilerin olmadığına dikkat çeken Atalay, amaçlarının sporcu havuzuna yeni isimler kazandırmak olduğunu söyledi. Atalay, "Antrenörlerimiz, ilk önce çocuklarımıza kayakta kullanılan malzemelerin tanıtımını yaptılar, çocuklara riskler anlatıldı. Daha sonra belirli eğitimlerin ardından antrenörlerimiz nezaretinde pistte pratik uygulamalara geçildi. Çocuklarımız da çok ilgili ve gayretli. Son 15 yıl içerisinde çok ciddi spor yatırımları yapıldı. Şehrimiz de bu yatırımlardan nasibini aldı. Bir tesisi değerli kılan insanların kullanmasıdır. Ne kadar çok insan onu kullanırsa, o tesis kuruluş amacına hizmet etmiş olur" diye konuştu.

'BİLGİSAYAR BAŞINDAN KALKIN VE KAYMAYA GELİN'

Kayak eğitimlerine katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Tuna Kerem Kızılet, "Yarıyıl tatiline girdik, tatili bilgisayar başında değil kayarak ve eğlenerek geçiyoruz. Hocalarımız eşliğinde kayak eğitimi alıyoruz. Yarışmalara katılan arkadaşlarımız da oldu. Tüm arkadaşlarımızı bilgisayar başından kalkarak kaymaya davet ediyorum" dedi.