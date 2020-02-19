Gümüşhane zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular - Son Dakika

Gümüşhane zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular

7 saat önce

Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldularGÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu ile birlikte kalan Soydaş ailesine Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı.

Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular

GÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu ile birlikte kalan Soydaş ailesine Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı. Gönüllüler evlerinden aldıkları kardeşleri ahşap boyama ve sportif faaliyetler yaptırıyor, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayarak yeniden evlerine bırakıyor.

Merkeze bağlı Tekke köyünde oturan Rabia (68) ve Muhammet Soydaş (73) çiftinin çocukları Nebi (42), Ali (41), Uğur (40), Münir (38) ve Muhsin Soydaş (37) doğuştan zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Çift yıllardır devlet desteği ile çocuklarının bakımını yapıyor. Kış şartları nedeniyle evden çıkmayan zihinsel engelli kardeşlere Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri yardım eli uzattı. Evlerinden alınan kardeşler, gençlik merkezinde ahşap boyama ve sportif faaliyetlere katıldı. Kardeşler burada günlerini eğlenceli vakit geçirerek yeniden evlerine götürüldü. Rabia Soydaş, çocuklarının bakımlarını güçlükle yaptığını belirterek, "Belli bir yaşa geldim, yemelerini içmelerini yapıyorum bazı konularda sıkıntı çekiyorum. Maddi olarak bir sıkıntı çekmiyoruz, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Havaların sıcak olduğu günler ben onları gezmeye çıkartıyorum. Kış nedeniyle dışarı çıkamıyorlar, hepsi pencerelerde bekliyor. Çocuklarım gençlik merkezlerinde eğlendiler" dedi.

Gençlik Merkezi Lideri Yusuf Yıldırım ise kardeşlerin enerjilerini atmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Gönüllü gençlerimiz ile birlikte kardeşlere resim, ahşap boyama ve birtakım sportif faaliyetler yaptırarak çeşitli etkinliklerden faydalanmalarını sağladık" diye konuştu.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Arifcan Doğan da, "Dezavantajlı arkadaşlarımızı evlerinden alarak güzel aktiviteler gerçekleştirebilmeleri için yardımda bulunduk. Amacımız hepsinin daha mutlu vakit geçirmesini sağlayabilmek" dedi.

Gümüşhane zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]