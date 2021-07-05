Üye Girişi
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı - Son Dakika

Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı

05.07.2021 15:20
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı, System.String[]

Gümüşhaneli 36 dağcı kentin ve ülkenin en bilinir yaylalarından Kadırga yaylasına doğa yürüyüşü düzenledi.

Gümüşhaneli 36 dağcı kentin ve ülkenin en bilinir yaylalarından Kadırga yaylasına doğa yürüyüşü düzenledi.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle cumartesi günleri gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşlerini kademeli normalleşme sürecinin 3.etabının başlamasıyla yeniden pazar günlerine aldı.

Bu kapsamda uzun zaman sonra ilk pazar yürüyüşü Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırlarındaki açık camisiyle bilinen dünyaca ünlü Kadırga Yaylasına gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve Kelkit ilçesinden etkinliğe katılan 36 sporcu Köstere köyü yol ayrımından başladıkları yürüyüşte Zigana dağları boyunca 14 kilometre kat ederek Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan ve Türkiye'nin simge camilerinden birisi olan üstü açık caminin bulunduğu Kadırga yaylasına ulaştı.

Güneşli havada başlayan yürüyüşte saatler ilerledikçe önce sis ardından çise ve son olarak yağmur ve dolu yağışına yakalanan sporcular denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga yaylasına ulaştı.

Burada bir süre dinlenen sporcular yağışın devam etmesi nedeniyle araçlarla geri dönüş yoluna geçti. Köstere köyünde yağışın durmasıyla yeniden yürüyüşe başlayan sporcular köy içinde etkinliği sonlandırarak 14 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "Bugün tarihin bize emaneti, dünya mirası, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in ayak izlerinin olduğu Kadırga yaylasında idik. Başlangıçta havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüksek zirvelerden hem Gümüşhane'nin hem de Trabzon'un çok sayıda yaylasını görme fırsatı bulduk. Gümüşhanemizin sınırlarında olmasıyla birlikte hem Trabzon hem de Giresunlu kardeşlerimizin Kadırga ve etrafındaki obalarda yüzlerce yıldır etle tırnak gibi yaşadıklarına bir kez daha şahitlik ettik. Umarız Gümüşhane'den Kadırga'ya Zigana dağından ulaşımı sağlayan yol kısa zamanda rehabilite edilerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım imkanı sağlanır" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı

Dağcılık ve Doğa Sporları, Fatih Sultan Mehmet, Koronavirüs, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti 15:20 Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

Son Dakika Haberleri
15:26 Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti         
15:26
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu         
15:22
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 15:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement