Son Dakika Haberleri: Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın tadını çıkarmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın tadını çıkarmaya devam ediyor

Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın tadını çıkarmaya devam ediyor

1 saat önce

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 43 sporcu Bayburt'ta sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerinin yaşandığı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın tadını çıkarmaya devam ediyor, System.String[]

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 43 sporcu Bayburt'ta sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerinin yaşandığı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Normalde 2 haftada bir düzenlenen doğa yürüyüşleri sonbahar mevsiminde büyüleyici görüntüler oluşturan coğrafyanın tadını çıkarmak için bu mevsime özel her hafta düzenlenmeye başlandı.


GÜDAK Kelkit temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik ilçeye sınır köy olan Bayburt'a bağlı Petekli köyünden başladı. Orman içerisinden Yayladere mevkiine, buradan da Yakup Abdal Göletine ulaşan sporcular 12 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.


Sonbahar mevsiminin etkisiyle ağaçların binbir renge büründüğü parkurda renk cümbüşü içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren sporcular zaman zaman sis ve yağmur altında yürüyüşe devam etmek zorunda kaldı.


Kelkit Meslek Yüksekokulundan 5 öğrencinin ilk kez katıldığı etkinliğe Gümüşhane Merkez, Torul, Köse, Şiran ve Kelkit ilçelerinden toplam 43 sporcu katıldı.


Etkinlik sorumlularından Temel Kaya, GÜDAK olarak 43 doğaseverle gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında sporcularını bol bol fotoğraf çektiğini, yol boyunca horon oynayan kalabalık grubun doğayla baş başa stresten arınmış olarak evlerine döndüğünü söyledi.


Doğa yürüyüşlerine doktorundan mühendisine, memurundan işçisine, öğretmeninden esnafına kadar çok değişik meslek gruplarından sporcuların katıldığını kaydeden Kaya, bugün düzenledikleri yürüyüşte kendisini en çok sevindiren konulardan birisinin de üniversite eğitimi için Kelkit'e gelen öğrencilerin ilk kez yürüyüşlere katılması olduğunu sözlerine ekleyerek bugünkü yürüyüş için kendilerine rehberlik yapan Turan Arslan'a teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Bayburt, Kelkit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz
YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 20:36:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhaneli dağcılar sonbaharın tadını çıkarmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]