Gümüşhaneli dağcılar Zigana'da sonbahar ve kışı bir arada yaşadı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 63 sporcu Zigana coğrafyasının eşsiz güzelliklerine şahit olunan doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Akademisyen, doktor, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 63 kişilik kafile tarihi ipek yolu üzerindeki en önemli duraklardan birisi olan ve sonbahar mevsiminin en güzel manzaralarının görüldüğü Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Köy sakinlerinden Hüseyin Özgün'ün rehberliğinde Koçlar mahallesinden yürüyüşe başlayan sporcular Çubuklar mahallesinden köyde bulunan tarihi camiye ulaştı.



1915 yılında Ermenilerin Rus askerleriyle birlikte geldiği Zigana köyünde şehit ettiği 14 kişinin mezarı başında dua eden ve olayla ilgili bilgi alan sporcular daha sonra Mandoroba mezrasına yaklaşık 4 kilometre boyunca karlı zeminde tırmanış gerçekleştirdi.



Godil mevkii, Eskiköy mevkii ve Köstere köyü Tanere mahallesinin başından tarihi yola inen sporcular, geri dönerek Zigana merkez mahallede yürüyüşü tamamladı.



Zigana coğrafyasının eşsiz güzelliklerini izleme fırsatının yakalandığı yürüyüşte sporcular bir gün önce gerçekleşen mevsimin ilk kar yağışının ardından yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar kütleleri içerisinde orman içinden eşsiz manzaralar görme fırsatı yakaladı.



Büyük bir kısmı patikalardan gerçekleşen yürüyüşte sporcular doğada bulunan meyvelerden bol bol toplayarak tüketti ve 12 kilometrelik parkuru 5,5 saatte tamamladı. - GÜMÜŞHANE