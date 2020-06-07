Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecek - Son Dakika

Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecek
Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecekGÜMÜŞHANE'de Bağlarbaşı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Aykutan (78), yaz tatilinde konaklama sorunu çeken gurbetçi hemşehrilerine bir evini ücretsiz olarak tahsis etme kararı aldı.
Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecek
GÜMÜŞHANE'de Bağlarbaşı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Aykutan (78), yaz tatilinde konaklama sorunu çeken gurbetçi hemşehrilerine bir evini ücretsiz olarak tahsis etme kararı aldı. Bağlarbaşı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Aykutan, yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçi hemşehrilerinin kalacak yer sorunu yaşadığını fark etti. Gelenlerin aile evlerinin kalabalık olduğunu öğrenen Aykutan, hemşehrilerinin kalacak yer sorunu yaşaması üzerine bir evini tahsis etmeye karar verdi. Muhtar Aykutan, yaz tatilinde konaklama sorunu çeken gurbetçi hemşehrilerine bir evini ücretsiz verecek. Hemşehrilerinin memleketlerinde yaz tatilini geçirmek istediğini ancak konaklama sorunu nedeniyle gelemeyenler olduğunu söyleyen Ahmet Aykutan, "2 evim var. Bir eşyalı ve 2 oda ve 1 salon şeklindedir. Sıla hasreti çeken ama konaklama sorunu nedeniyle gelemeyen hemşehrilerime yaz tatili boyunca evimi ücretsiz tahsis edeceğim. Şehir dışında olan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz veya bizim mahalleden göçen komşularımız maalesef konaklama sorunu çekiyor. Hepsinin sıla hasreti çektiğini biliyor ve duyuyorum. Bu durumda beni çok üzüyor. Bu kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istedim. Bir evimi gelen misafirlerimize tahsis edeceğim. Ev kurulu hiçbir eksiği veya sorunu yok. Anahtarlarını vereceğim ve kalacaklar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:25 Kaynak: DHA
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