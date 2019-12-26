Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi - Son Dakika

Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi

6 saat önce

Gümüşhaneli öğrenciler, Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi, System.String[]

Gümüşhaneli öğrenciler, Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, iki günlük programda Sultanahmet Meydanı'nı, Çamlıca Tepesi'ni ve Miniatürk'ü gezdikten sonra Üsküdar Belediyesinin Valide Sultan Gemisi'yle boğaz turu yaptı.

Bugüne kadar televizyondan gördükleri yerleri bizzat tanıma fırsatı yakalayan çocuklar, yaşadıkları keyifli anları cep telefonuyla kaydetti.

Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Vahit Olgun, açıklamasında, çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, sırada Çanakkale gezisi olduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı, Miniatürk, Gümüşhane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti
İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması Açıklaması Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:46 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:46 Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:44 Düziçi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
19:44 Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
19:40 Erzincan'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]