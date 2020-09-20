Gümüşhanespor: 1-0

STAT: Zafer

HAKEMLER: Ömer Şivka, Samet Özkul, Sabri Üstünel

Misli.com 2'nci Lig'in ilk haftasında AFJET Afyonspor, kendi evinde Gümüşhanespor'u ağırladı. Maça iki takım da hızlı başlarken, karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda golü bulan AFJET Afyonspor, maçı 1-0 kazandı. 34'üncü dakikada gelişen Gümüşhane atağında ceza sahasının sol tarafından kaleye 30 metre uzaktan kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde top Burak Demireğen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun 6 pas içindeki vuruşunda top auta gitti.71'inci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında sağ kanattan son çizgiye inen Ferit'in geriye dönerek verdiği pasla buluşan Onur Ramazan Toprak, sağ kanattan ceza alanı dışından sert ve düzgün bir şut çıkardı. Uzak kale direğine giden top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

Bu dakikadan sonra ciddi atak yaşanmazken, AFJET Afyonspor ligin ilk maçını 1-0 kazarak hanesine 3 puan yazdırdı.

- Afyonkarahisar