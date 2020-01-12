Gümüşhanespor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanespor: 3-0 - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor: 3-0

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Batuhan Gültek, Sezgin Altun ve Eren ÖzçelikYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner, Recep Burak, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Guido (Dk. 61 Halil İbrahim Çolak), Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Bahattin, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Oğuz), Atabey (Dk.

Gümüşhanespor: 3-0, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Sezgin Altun ve Eren Özçelik

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner, Recep Burak, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Guido (Dk. 61 Halil İbrahim Çolak), Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Bahattin, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Oğuz), Atabey (Dk. 80 Ramazan)

GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Mehmet Menderes (Dk. 88 Tekin), Hasan (Dk. 90 Batuhan), Raif, Burak Demireğen, Mert, Tuğay, Sancar, Muharrem Efe (Dk. 84 Murat Kayalı), Furkan Mızrak, İlke

GOLLER: Dk. 38 Atabey, Dk. 44 ve Dk. 68 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: İlyas Kubilay Yavuz, Recep Burak Yılmaz, Gökhan Meral (Yılport Samsunspor) - Burak Demireğen (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u Gökhan Alsan (2) ve Atabey Çiçek'in golleriyle 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

1'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un pasıyla buluşan Bahattin'in sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Ogün son anda kurtardı.

13'üncü dakikada Ferhat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

15'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Atabey'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Yılport Samsunspor'dan Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-0

44'üncü dakikada Ferhat'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Alsan'ın kaleye çektiği şutta fileler havalandı:  2-0

68'inci dakikada ev sahibinin atağında, Ferhat'ın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti:  3-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Samsun
Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Samsunspor, Atabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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