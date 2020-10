Gümüşhanespor Asbaşkanı Fikret Orak: Geçmiş hemen unutulmuş

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un asbaşkanı Fikret Orak, kulübün çok zorlu günleri bıraktığının hafızalardan erken silindiğini söyledi.

Gümüşhanespor Asbaşkanı Fikret Orak, kırmızı beyazlıların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Asbaşkan Orak, "Çok geçmişe gitmeye gerek yok. 3-4 ay önce lige bile çıkacağı belli olmayan, transfer tahtası kapalı, tesislerinde su dahi olmayan bir kulüp vardı. Şimdi ise gelinen noktada lige başlayan, yasağı kaldırmış ve birçok transferle adından söz ettiren bir Gümüşhanespor var. Bugüne kolay gelinmedi. Maalesef kötü günler hemen unutulmuş ki haksız eleştiriler baş göstermeye başladı. Biz başkanımızla beraber her zaman eleştirilere açığız. Ancak eleştiriler yapılırken lütfen geçmişle bütün olarak değerlendirelim" dedi.

Takımın liglere 10 gün kala hazırlanmaya başladığını belirten Orak, "Oyuncular robot değil ki hemen sahaya çıkıp oynasınlar. Her oyuncunun fiziksel ve mantalite olarak hazırlanma süreci var. Bu hazırlama görevi de teknik ekibimize ait. Teknik ekibimiz de tüm gücüyle oyuncularımızı hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Bizim takımımız kamp çalışması yapamadı. Hazırlık maçı oynamadı. Liglere on gün kala toplandık ve on gün sonra ilk maçımıza çıktık. Bütün bu olaylara bakıldığında ise oyuncu grubumuzun zamana ihtiyacı olduğu gözle görülüyor. Yapılan eleştirilere de hak veriyoruz ancak olayı bir bütün halinde incelemek daha sağlıklı eleştirilerin yapılmasına neden olacaktır. Tüm taraftarlarımızı sabıra ve desteğe davet ediyorum. İnşallah takımımız en kısa sürede hepimizi mutlu edecek sonuçları alacaktır" diye konuştu.