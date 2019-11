Gümüşhanespor Başkan Vekili Tanış'tan Emre Durmuş'a yanıt

Gümüşhanespor Başkan Vekili Çetin Rıza Tanış, Kulüp Başkanı Yunus Emre Durmuş'un yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Kulüp Başkanı Durmuş'un yalanda sınır tanımadığını ifade eden Tanış, "Açıklamalarının neredeyse tamamı yalan ifadelerle dolu. Eğer kendine güveniyorsa, açıklamalarını kongreye gelir genel kurula ve Gümüşhane kamuoyuna yapar" dedi.



Emre Durmuş'un açıklamalarını hayret ve şaşkınlıkla okuduğunu belirten Tanış, "Bu şahıs Gümüşhanespor'a başkan olmak için yanımıza geldiği ilk günden itibaren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin referansını kullandı. 'Genel Başkanımla baş başa görüştüm, şöyle ülkücüyüm, böyle ülkücüyüm' nidalarıyla bizlerden destek talep etti. Şimdi ise, Türkiye'de vatan hainlerinin darbe girişimine dur diyen bir partinin, yani kendisinin referans aldığını belirttiği bir partinin Belediye Başkanını darbecilikle suçluyor. Darbe hainlerin işidir. Gümüşhanespor'a ve Gümüşhane halkına en büyük hainliği kimlerin yaptığı ise kamuoyu tarafından iyi bilinmektedir. Gümüşhane insanının ne kadar dürüst olduğuna bütün Türkiye şahittir. Bugüne kadar hiçbir esnaf bırakın sahte çek kullanmayı, sahte çekin ne olduğunu bilmezdi. Bunu da sizden öğrendi. Kulübe bu kadar kötülüğü, rakiplerimiz bile yapmamışken, verdiğin hiçbir sözü tutmamışken, futbolcuların dahi seni soyunma odasının kapısından kovmuşken, hala o koltukta oturmana göz yummamamızı darbe olarak nitelendirmen sadece acizliktir" şeklinde konuştu.



Durmuş'un her fırsatta dile getirdiği 'kulübe para harcadım' söylemlerinin de yalan olduğunu belirten Çetin Rıza Tanış, "Nereye para verdiğini hala anlamış değiliz. Personele yok, futbolcuya yok, kamp yapılan otele yok. Hala burada deplasmanları biz kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Hiçbir yere kendi cebinden verdiği tek bir kuruş yok. Bunu Başkan Vekili olarak yani kulübün içinde olan birisi olarak söylüyorum. Çıkıp kulüp adına verdiği tek kuruşu belgeleyemez. İstanbul'dan harcanan paranın da, kim tarafından harcandığını biliyoruz. Ancak o paralar da asla kendisinin belirttiği miktarlarda değil. Gerçi, sahtekarlıklar ortaya çıkınca ilk olarak o paraları veren arkadaşını sattı. Bütün çek olaylarını onun üzerinden idari menajere yıktı. Ayrıca kendi parası olmadığını, kongrede bütün kamuoyunu aldattığını kendisi de itiraf ediyor. Federasyondan, Spor Toto'dan sağdan, soldan gelecek paraları alamadığı için futbolculara ödeme yapamamış. Peki, sen kaç parayla geldin? Geldiysen bu paralar nerede? Kredi, SGK, Maliye tamam bunların yapılandırmaları bozuldu. Bunlara para ödemedin. Eyvallah, ama bir emekçinin çaycının parasını dahi ödememek ne demek? Sen buraya bu kulübü batırmak için görevli mi geldin? Kusura bakma; burada her gününü Gümüşhane'de geçiren, Gümüşhanelilerle her gün yüz yüze bakan bizler buna müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.



Durmuş'a verdikleri destek için Gümüşhane kamuoyundan özür dileyen Başkan Tanış, "Gerçekten bu zihniyette olan birisiyle yola çıktığımız için çok üzgünüm. Kulübümüzün içinden geçtiği zor bir süreçte çok ince elemeden, bu şahısa destek verdiğimiz için, yönetim kurulunda yer aldığımız için tüm hemşehrilerimizden özür diliyorum. Yanlış yaptık bunu da itiraf ediyorum. Nasıl bu yanlışı bilmeden de olsa takımımızın menfaati için yaptıysak, kongre kararımızı da yine kulübümüzün menfaati için aldık" dedi.



Açıklamasının son bölümünde hafta sonu yapılacak kongreye herkesi davet eden Tanış, "Bu kulüp hepimizin ortak değeridir. Bu değerimize sahip çıkmak ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için tüm hemşehrilerimize görev düşüyor. Bütün hemşehrilerimizin fikirlerine ihtiyacımızın olacağı bir kongre yapacağız. Ayrıca Valimizin, Milletvekillerimizin ve Belediye Başkanlarımızı kongreye bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL