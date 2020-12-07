Gümüşhanespor Başkanı Olgun: Bu sonuçlar yakışmıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, takımın ligde üst üste aldığı kötü sonuçlara ilişkin, "Yönetimde bir problem yok, ekonomik bir problem yok. Hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte bu sonuçların alınmaması gerekir" dedi.

Misli.com 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, ligde üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle son sıralara demir attı. Son olarak ligin 13'üncü haftasında Ankara Hacettepe deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Gümüşhane temsilcisinde, Kulüp Başkanı Vahit Olgun, başarısızlığın yönetimle alakalı olmadığını söyledi. 21 Eylül'de yapılan kongre ile Gümüşhanespor başkanı Olgun, bu sonuçların Gümüşhane ve Gümüşhanespor'a yakışmadığını belirtti.

Ligde zor zamanlar geçiren Gümüşhanespor'da yönetimle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Olgun, Gümüşhanespor'a bu sonuçların yakışmadığını söyledi. Başkan Olgun, " Problemin olmadığı Gümüşhanespor'a bu sonuçlar yakışmıyor. Kırmızı beyazlı ekipte yönetimde bir problem yok, ekonomik da bir problem yok. Hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte bu sonuçların alınmaması gerekir. Dilerim ki bundan sonra düzelir, ileriye doğru iyi gideriz inşallah. Ligin ilk maçına 20 Eylül'de başkansız ve yönetimsiz bir takım çıktı. 21 Eylül'de kongremizi yaptık ve kulübü ileriye taşımak için yola koyulduk. Futbolculara 9 milyon TL civarında borç vardı. Sigorta ve maliyeye 2,5 milyon TL civarında borç vardı. Esnafa borç vardı. Toplamda 12-12,5 milyon TL arası bir borç vardı. Gümüşhanespor'un önünü açmak için yoğun bir çalışma içine girdik. Transfer yasağı vardı, bunun kaldırılması için adım attık. Bugüne bakıldığında önüne daha rahat bakan Gümüşhanespor'a ligdeki bu sıralama yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Yönetim ve teknik ekiple birlikte takımın eksiklerini bulmak ve düzeltmek noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Olgun, Gümüşhanespor'un ligin 14'üncü haftasında çarşamba günü ev sahibi olarak mücadele edeceği Zonguldak Kömürspor maçı ile birlikte yükselişe geçeceğini söyledi.