Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüse yakalandı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Vatandaşlarımız yakalanmasın diye maske, mesafe, hijyen kurallarını sürekli denetlememize rağmen kendimizi koruyamadık. Tüm dostla dua eder dua beklerim" ifadelerine yer verdi.



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