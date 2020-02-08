Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK maçı ertelendi

6 saat önce

TFF 2. Lig'in 22. haftasında Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK karşılaması, elverişsiz hava koşuları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK maçı ertelendi, System.String[]

TFF 2. Lig'in 22. haftasında Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK karşılaması, elverişsiz hava koşuları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Gümüşhanespor Kulübü'ne gönderilen yazıda, yarın saat 13.00'te Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanması gereken müsabakanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 1. Lig'deki Giresunspor- İstanbulspor maçı ile TFF 3. Lig'deki Yomraspor-Serik Belediyespor karşılaşması tatil edilmiş, TFF 2. Lig'deki Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor maçı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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