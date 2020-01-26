Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

18 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, bugün sahasında Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın tribün gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.

Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, bugün sahasında Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın tribün gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, tüm Türkiye'nin depremin yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirtti.

Gümüşhanespor olarak depremzedelerin yanında olduklarını bildiren Fırat, bu amaçla sahalarında 4-1 mağlup oldukları maçın tribün gelirlerini depremzedelere bağışladıklarını ifade etti.

Fırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gümüşhanespor kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Çorum FK maçında tribün gelirini bağışladık. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Gümüşhanespor, Elazığ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkazdan 24 saat kurtarılan Yüsra Bebek, kurtarma ekiplerine "acıyor" diye seslenmiş
Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 18:58:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]