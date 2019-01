Gümüşhanespor'da Başkan Karagöz Görevden Ayrıldı

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor 'da, kulüp başkanı Kurban Karagöz görevinden istifa etti.Karagöz, kulübün Tekke köyündeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, üstlendiği başkanlık görevini bugüne kadar hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını anlattı.Görevi süresi boyunca Gümüşhanespor'u hak ettiği yere taşımaya gayret gösterdiklerini ifade eden Karagöz, an itibarıyla takımın hedeflerinden uzak bir noktada olduğunu, buna rağmen yapısal anlamda birçok iyileştirmeyi de başarabildiklerini söyledi.Karagöz, Gümüşhanespor'un şehrin takımı olduğuna vurgu yaparak, şunlar kaydetti:"Gelinen bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunlarım nedeniyle çok sevdiğim Gümüşhanespor'dan ve Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığından zorunlu olarak ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Ben değerli hemşehrilerimizin kulübümüze her zaman sahip çıkacağını biliyorum. Ben şahsım, Kurban Karagöz olarak kulüp başkanlığını bırakmama rağmen bir nefer olarak her zaman şehrimize ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğim. Ne zaman bana ihtiyaç olursa bizden sonra görev alacak arkadaşların arkasında olacağım."