Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı dönemi

Misli.com 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Bülent Demirkanlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Misli.com 2.'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, dün oynanan Hekimoğlu FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa eden teknik direktör Halim Karaköse'nin yerine, Bülent Demirkanlı'nın getirildiği açıklandı. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, başkan vekili Fikret Orak, asbaşkan Engin Karabulut ve yönetici Tahir Öztürk'ün katılımıyla teknik direktör Bülent Demirkanlı ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübün Tekke Köyü Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Olgun, Gümüşhanespor'un kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, yeni teknik ekiple birlikte istenilen Gümüşhanespor'u izleyeceklerini kaydetti.Teknik direktör Bülent Demirkanlı ise Gümüşhanespor'un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.