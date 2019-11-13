Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti

Durmuş, olağanüstü kongrede aday olmayacağını da açıklamasında vurguladı.

Bu çalışmalarda kulübün menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydeden Durmuş, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Temmuz tarihinde geldiği kulüp başkanlığı görevinde kulübü daha ileriye taşımak adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor 'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş , görevinden istifa etti.

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