Son Dakika Haberleri: Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti
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Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş, görevinden istifa etti.

Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş, görevinden istifa etti.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Temmuz tarihinde geldiği kulüp başkanlığı görevinde kulübü daha ileriye taşımak adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu çalışmalarda kulübün menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydeden Durmuş, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Durmuş, olağanüstü kongrede aday olmayacağını da açıklamasında vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Emre Durmuş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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