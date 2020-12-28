Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun istifa etti - Son Dakika

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun istifa etti

28.12.2020 15:15
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun istifa etti, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un başkanı Vahit Olgun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un başkanı Vahit Olgun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte yola çıktığında büyük hayalleri olduğunu belirten Olgun, gelinen süreçte şehrin yapısı ve sorunların hayallere ulaşılmayacağını gösterdiği için istifa kararı aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde makamında uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi süreci de devam eden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, görevinden istifa etti. Olgun, "Ekip arkadaşlarımla bu şehrin takımına hizmet ettim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli şey hizmettir. Takdir kamuoyunun. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum ve kulüp kurulduğundan bu yana farklı yönetimlerde görev aldım. Büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Gümüşhanespor için hayırlı olur" dedi.

Sezon başında kulübün başkanı ve sporcusunun olmadığını, kulübün kapalı bir halde bulunduğunu hatırlatan Vahit Olgun, "20 Eylül'de sezon başlamadan önce, hemşehrilerimizin talepleri neticesinde kulübe sahip çıkmak üzere Gümüşhane'ye gittik. Ligin ilk maçına 20 Eylül'de başkansız ve yönetimsiz bir takım çıktı. 21 Eylül'de kongremizi yaptık ve kulübü ileriye taşımak için yola koyulduk. Futbolculara 9 milyon TL civarında borç vardı. Sigorta ve maliyeye 2.5 milyon TL civarında borç vardı. Esnafa borç vardı. Toplamda 12-1.,5 milyon TL arası bir borç vardı. Gümüşhanespor'un önünü açmak için yoğun bir çalışma içine girdik. Transfer yasağı vardı, bunun kaldırılması için adım attık. Kamp yapmadan lige başladık. Geçen yıldan kalan 10 oyuncu ve altyapıdan isimlerle lige başladık. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviye yaptık. İstenilen düzeyde lige başlayamadık. Gümüşhanespor geçmişte marka değeri yüksek olan bir takımdı. Daha sonra adeta terk edildi. Bugün eski günlere dönmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif başarı çok önemlidir ama bu sene kimseye böyle bir sözümüz olmadı. Bu sezon kurduğumuz takımın maliyeti 2.9 milyon TL. Gelinen süre içerisinde 3.4 milyon civarında gerek futbolcu ödemeleri gerek piyasa borçlar ödendi. 129 bin forma, 129 bin taraftar sloganıyla yola çıkılmalı. İstiyoruz ki bütün aile bireyleri formalarını giyip bu bayrağı dalgalandırsın. Bu ortak paydayı tabana yaymak istiyoruz. Uzun bir süredir planladığımız forma kampanyası başlatılmalıdır. Bir forma alan da bizim için kıymetlidir, 1000 forma alan da. 1000 forma, 10 bin forma alıp dağıtacak iş adamlarına da ihtiyaç var" diye konuştu.

Her Gümüşhaneli gibi bundan sonraki süreçte yine Gümüşhanespor için yapması gerekenleri yapacağını anlatan Olgun, "Gümüşhanespor puan sıralamasında hak ettiği yerde değil. Saha içi yönetimsel hatalardan dolayı bu durumda. Yeni oluşacak yönetimle birlikte daha iyi yerlerde olacağına olan inancımın tamdır. İnşallah şehrin tüm dinamiklerinin Gümüşhanespor'a sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun istifa etti

Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun istifa etti - Son Dakika Spor


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