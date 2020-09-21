Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, kulüp başkanlığına Vahit Olgun seçildi.

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde düzenlenen kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çalışma raporlarının ardından tek aday olarak seçime giren Olgun, başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Olgun, kendisini göreve layık görenlere teşekkür ederek, iş adamı Gümüşhanelilerden oluşan güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

Gümüşhanespor'un kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm başkan ve yönetimlere teşekkür eden Olgun, kongre öncesi kulübe 750 bin lira ödeme aktardıklarını belirtti.

Takımı sahaya çıkarmayı başardıklarının altını çizen Olgun, Gümüşhanespor'u kaldığı noktadan daha ileriye götürmek adına göreve talip olduklarını kaydetti.

Olgun, bu sezonla ilgili tüm planlamalarını yaptıklarını ifade ederek, "Sadece bu sezonu kurtarmanın hiçbir şey ifade etmediğini herkes gibi biliyoruz. Önümüzdeki yıl tekrar aynı sorunlarla karşılaşmama adına büyük Gümüşhane ailesini hep bir araya getirip büyük organizasyonlarla önümüzdeki dönemlerde Gümüşhanespor'un önünü açmak için yoğun bir mücadele sarf edeceğiz." diye konuştu.