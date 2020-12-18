Gümüşhanespor'da istifa şoku - Son Dakika

Gümüşhanespor'da istifa şoku

18.12.2020 11:21
Gümüşhanespor'da istifa şoku, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Bülent Demirkanlı istifa etti.

Resmi sözleşmeyi 15 Kasım'da imzalayarak görevine başlayan Demirkanlı, ekibiyle birlikte takımdan ayrılmak isteğini Gümüşhanespor Yönetim Kuruluna sundu ve istifası kabul edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullandı: "Takımımızın teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı ayrılmak istediğini belirterek yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Gümüşhanespor Yönetim Kurulumuz, teknik direktörün istifasını kabul etmiştir. Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor'da istifa şoku
Gümüşhanespor'da istifa şoku

Teknik Direktör, Gümüşhanespor, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhanespor'da istifa şoku - Son Dakika Spor


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