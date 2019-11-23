Son Dakika Haberleri: Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi
Son Dakika Spor Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Tolga Köprülü seçildi.

Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Tolga Köprülü seçildi.

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde yapılan kongrede, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya geçildi.

Oylama sonucu tek aday olarak kongreye katılan ve Gümüşhanespor'da 1997-2005 yılları arasında hem kaleci hem de kaptan olarak görev yapan Tolga Köprülü kulübün yeni başkanı oldu.

Köprülü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin takımı TFF 2. Lig'de tutmak olduğunu vurgulayarak, yönetim olarak ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.

Tüm yaşanan tartışmaların, yarın oynayacakları maçta alacakları 3 puanla sona ereceğini dile getiren Köprülü, "Bu takımı biz bugün halka indirdik. Herkes elini taşın altına sokacak. Bu işi bilenlerle beraber herkesin bu kulüpte söz hakkı var. Herkes fikrini söyleyecek. Bu kulüp üretmediği müddetçe batmaya mahkumdur. Bu takımın altyapısını oluşturacağız." dedi.

Köprülü'nün yönetiminde, Gümüşhanespor'un teknik direktörü Fatih Akyel ile takım kaptanı Mehmet Menderes Önkuzu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Köprülü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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