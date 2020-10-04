Gümüşhanespor'da transfer atağı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Karadeniz temsilcisi Gümüşhanespor, Süper Lig tecrübesi olan Sercan Kaya ile Musa Sinan Yılmazer, Galatasaray altyapısında yetişen ve Fenerbahçe'ye transfer Oben Saraçoğlu, tecrübeli kanat oyuncusu Osman Torun ile genç kaleci Soykan Apaydın'la prensip anlaşmasına vardı.Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer yasağını kaldırdıktan sonra 5 yeni oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Başkan olgun, "Sercan Kaya, Musa Sinan Yılmazer, Oben Saraçoğlu, Osman Torun, Soykan Apaydın'a prensipte anlaşmış bulunmaktayız. Gümüşhanspor'umuza hayırlı olsun. Birlikte daha güçlüğüyüz" ifadelerini kullandı.