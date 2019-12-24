Gümüşhanespor'da yeni başkan Cengiz Fırat - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanespor'da yeni başkan Cengiz Fırat - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor'da yeni başkan Cengiz Fırat

6 saat önce

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhanespor kulüp başkanı Tolga Köprülü'nün başkanlıktan çekildiği kulüp binasında yapılan toplantının ardından oy birliğiyle yeni başkanın Cengiz Fırat olarak seçildiği bildirildi.

Gümüşhanespor'da yeni başkan Cengiz Fırat, System.String[]

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhanespor kulüp başkanı Tolga Köprülü'nün başkanlıktan çekildiği kulüp binasında yapılan toplantının ardından oy birliğiyle yeni başkanın Cengiz Fırat olarak seçildiği bildirildi.


Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat, hızlı bir şekilde Gümüşhanespor'u layık olduğu noktaya çıkarmak için çalışacaklarını kaydederek, "Gümüşhanespor ismi futbolla az da olsa alakası olan her kişide özel bir yerdedir. Evet ben Gümüşhaneli değilim ama bir futbol sevdalısıyım. Müzik gibi sporunda evrensel olduğuna inanıyorum. Gümüşhanespor'un kapısına kilit vurulması hiçbir futbolseverin kabul edeceği bir durum değildir. Yaklaşık 2 aydır istişarelerimiz devam ediyordu. Dediğim gibi Gümüşhaneli değilim ama çok sayıda Gümüşhaneli dostum var. Sonunda ortak bir karar alarak Bismillah dedik. Allah utandırmasın" diye konuştu.


Gümüşhanespor, Köprülü, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:14 
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