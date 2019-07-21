Son Dakika Haberleri: Gümüşhanespor'da yeni başkan Yunus Emre Durmuş
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Gümüşhanespor'da yeni başkan Yunus Emre Durmuş

51 dakika önce

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da başkanlığa Yunus Emre Durmuş seçildi.

Gümüşhanespor'da yeni başkan Yunus Emre Durmuş, System.String[]
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da başkanlığa  Yunus Emre Durmuş seçildi.
Gümüşhanespor'un Tekke Köyü Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongresinde seçime tek liste ile giren Yunus Emre Durmuş, kırmız beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Durmuş, altyapıları hazır bir şekilde kongreye hazırlandıklarını kaydederek, "Bizim ortak paydamız Gümüşhanespor'dur. Biz gerekli altyapılarımızı sağladık. Futbol kulübümüzün kurumsallığı kazanması, profesyonel bir hale gelmesi ve daha sonra üst liglere çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağımız için söz veriyorum. Gümüşhanespor için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Profesyonel bir yönetim kadrosu ile hızlı bir şekilde transfer yasağını aşıp önümüze bakmak istiyoruz. Bunda da şehrimizin kanaat önderlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:23 Kaynak: DHA
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