Gümüşhanespor'da yeni yönetim belli oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'un yeni Başkanı İşadamı Cengiz Fırat oldu. Kulüp binasında yapılan toplantının ardından Başkan Fırat'ın yönetim kurulu ve görev dağılımı da netleşti.



Toplantıda yeni oluşan yönetim kuruluna başarılar dileyerek bir konuşma yapan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, Gümüşhanespor'un Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ve bulunduğu konumu asla hak etmediğini söyledi.



Hızlı bir şekilde Gümüşhanespor'u layık olduğu noktaya çıkarmak için Gümüşhane'ye yol arkadaşlarıyla geldiklerini ifade eden Başkan Fırat, "Gümüşhanespor ismi futbolla azda olsa alakası olan her kişide özel bir yerdedir. Evet ben Gümüşhaneli değilim ama bir futbol sevdalısıyım. Müzik gibi sporunda evrensel olduğuna inanıyorum. Gümüşhanespor'un kapısına kilit vurulması hiçbir futbolseverin kabul edeceği bir durum değildir. Yaklaşık 2 aydır istişarelerimiz devam ediyordu. Dediğim gibi Gümüşhaneli değilim ama çok sayıda Gümüşhaneli dostum var. Sonunda ortak bir karar alarak Bismillah dedik. Allah utandırmasın" dedi.



Şeffaf olacaklarını ve tüm kararları yönetim kuruluyla alacaklarının altını çizen Fırat, "Kamuoyunda herkes özel aile içi sırlarımız hariç her detayı bilecek. Buna bu takıma gönül veren herkesin hakkı var. Bu sebeple şeffaflık olmazsa olmazımız. Taraftarlarımız rahat olsun. Sayın Valimizin ve Sayın Belediye Başkanımızın desteğini yanımızda görmekten mutlu olduk. Değerli büyüklerimizin bizlerin yanında olması bizi motive etmeleri, hem bizlere gurur verdi hem de sorumluluğumuzu artırdı. Tekrar ifade ediyorum, Gümüşhanespor bulunduğu yeri asla hak etmiyor. Layık olduğu yere taşımak için ne gerekiyorsa ben ve yol arkadaşlarım gereğini yapacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE