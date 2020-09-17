Gümüşhanespor, Karaköse ile yeniden anlaştı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Halim Karaköse ile sözleşme imzaladı.

Transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibi gelecek sezon için teknik direktör Halim Karaköse ile yeniden anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine yöneticilerden Engin Uğur ile kulüp müdürü Yücel Nas katıldı. İmza töreninde konuşan teknik direktör Halim Karaköse, Gümüşhanespor'un yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntıları ve sorunları geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kadromuza kattığımız gençlerle tecrübeli isimlerden bir karma oluşturarak bunu olumlu olarak takıma yansıtmak istiyoruz. Şu anda transfer yasağımız var, yeni yönetimimiz bu sorunu aşabilirse yeni oyuncularla daha rahat olacağız. Yasak kalkmazsa da buna göre planlarımız var. Hedefimiz bu sezonda ligde kalmak olacak" dedi.