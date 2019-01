Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Kurban Karagöz İstifa Etti

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor 'un kulüp başkanı Kurban Karagöz, sağlık sorunları nedeniyle kulüp başkanlığı görevinden istifa etti.Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kulüp yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen ve basın açıklaması öncesinde istifasını yönetim kuruluna sunan Karagöz, yaptığı açıklamada Gümüşhanespor kulübünün Gümüşhane'nin ve vatandaşların olduğunu söyledi.Sezon başında gerçekleşen kongre sürecinin ardından üstlendiği Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığını bugüne kadar hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Karagöz, "Bu süreçte kulübümüzün birçok sorununu çözmeye ve takımımızı hak ettiği yere taşımaya gayret ettik. Şuan itibariyle takımımız hedeflerimizin oldukça gerisinde olmasına rağmen yapısal anlamda birçok iyileştirme gerçekleştirdik" dedi."Bir nefer olarak her zaman şehrimize ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğim"Gelinen bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle çok sevdiği Gümüşhanespor'dan ve kulüp başkanlığından zorunlu olarak ayrılma kararı aldığın kaydeden Karagöz, "Bu kulüp şehrimizindir, halkımızındır. Ben değerli hemşehrilerimizin kulübümüze her zaman sahip çıkacağını biliyorum. Ben Kurban Karagöz olarak kulüp başkanlığını bırakmama rağmen bir nefer olarak her zaman şehrimize ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğim. Ne zaman bana ihtiyaç olursa, bizden sonra görev alacak olan arkadaşların arkasında olacağım. Maddi ve manevi desteklerimi onlardan esirgemeyeceğim" diye konuştu."Yönetim olarak 8 milyon 775 bin TL ödeme yaptık"Kulübün önceki yıllardan kalan yaklaşık 6 milyon TL borç yükünün 4 milyon TL'den fazlasını ödediklerini belirterek bazı rakamları paylaşan Karagöz, "Geriye yaklaşık 2 milyon TL'lik bir borç bıraktık. Kulüp başkanlığına geldiğim günden bugüne yaptığımız tüm işlemleri resmi hesaplar üzerinden gerçekleştirdik. Bu yıl ise, kulübümüze 440 bin TL TFF'den, 1 milyon 122 bin TL Spor Toto teşkilatından, 500 bin TL Gümüştaş Madencilik 'ten, 250 bin TL Koza Altın İşletmelerinden ve 350 bin TL futbolcu bonservis ve diğer gelirlerden olmak üzere toplamda 2 milyon 662 bin TL kulübümüze gelir sağlanmıştır. Buna karşılık bugün itibariyle yönetim olarak 8 milyon 775 bin TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin ise, yaklaşık 2 milyon TL'si banka kredileriyle geriye kalan 4 milyon 113 bin TL'si tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle kulübümüzün yapmış olduğu transferler de dahil olmak üzere futbolcularımıza yaklaşık 1 milyon 500 bin TL borcumuz bulunmaktadır. Bunun yanında geçmiş yıllardan kalma maliye ve SGK 'ya yaklaşık 1 milyon 400 bin TL borcu vardır" ifadelerini kullandı.Başkan Karagöz, Kulüp Başkanlığı sürecinde kendisine destek olan Gümüşhanespor Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm hemşerilerine teşekkür etti.Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karagöz, bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bir soruya, "Ben yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma istifamı sundum. Onlar da süreci değerlendirip kendi içlerinde bir başkan seçip devam edebilirler. Kendileri de istifa edip olağanüstü kongreye de gidebilirler" diye cevap verdi."Bu kulüple yücelince yücelip, düşünce de asla düşmeyiz"Bu sürecin sezon ortasında olmasının hoş olmadığını fakat gelinen süreçte çok yorulduğunu ve vücudunun bu durumu artık kaldırmadığını ifade eden Karagöz, "Bu kulüp şuanda parasal olarak Türkiye 'nin genel durumuna bakıldığında bu borç hiçbir şey değildir. Sportif anlamda başarılı olsaydık belki bu çok daha farklı olabilirdi ama bu da futbolun içinde var. Ben kulüp başkanı olduğumda zaten transferin yüzde 90'ı yapılmıştı. Bazen doku tutmayabiliyor. Gümüşhanespor bu yıl tutmadı diye ille birilerini idam edeceğiz, birileri şunu etti, bunu etti demiyoruz. Bu kulübü şampiyon edince ne kişiliğim ne duruşum değişmezdi, bugün başarısız bir yönetim olarak benim kişiliğimden, onurumdan, namusundan hiç kimsenin şüphe etmemesi lazım. Bu kulüple yücelince yücelip, düşünce de asla düşmeyiz" şeklinde konuştu."Her Gümüşhaneli bu kulübü ne kadar seviyor ne kadar başarısını istiyorsa bilsin ki ben ondan bir nokta daha fazla istiyorum"Seyircilerimizden belki bize kırılanlar olmuştur, bizim kırıldıklarımız olmuştur. Seyirci gençtir, heyecanlıdır, hep başarı ister. Ama inanın ki biz de istiyoruz. Biz birde para vererek bunu istiyoruz. Ben bunu anlatmaya çalıştım ama bizi anlamadılar. Ben İstanbul 'dan kalkıp geliyorum. Bende sizler gibi futboldan sizler kadar anlayan, sizler gibi olan, bunun karşılığında da maaş almayan, gönüllü olan birisiyiz. Bunu bile yanlış anladılar. Her Gümüşhaneli bu kulübü ne kadar seviyor ne kadar başarısını istiyorsa bilsin ki ben ondan bir nokta daha fazla istiyorum. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Spor sahada kazanılıyor. Onun dışındaki argümanları bilmem. Benim sporcu arkadaşlarıma hala güvencim tamdır. Ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklar ve bu kulübü en iyi şekilde temsil edecekler. Bu süreçten sonra Gümüşhaneliler, etkisi ve yetkisi olan, adı, şanı, unvanı olan herkes öncelikle bu şehirdekiler kulübe sahip çıksınlar. Bu kulüp bir tanedir. İkincisi yoktur. Yenerken ne kadar seviniyor, mutlu oluyorsak yenildiğimizde de o beyanda mutsuz oluyorsak başkalarını mutsuz etme hakkı bize doğurmaz. Hele de maça gitmek, maçı seyretmek birilerine ağır ithamda bulunma hakkını hiçbirimize vermiyor" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE