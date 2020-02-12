Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığa Muharrem Güray Eroğlu getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığa Muharrem Güray Eroğlu getirildi - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığa Muharrem Güray Eroğlu getirildi

13 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Muharrem Güray Eroğlu getirildi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığa Muharrem Güray Eroğlu getirildi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Muharrem Güray Eroğlu getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim içerisinde çıkan anlaşmazlıklar sonrası bazı istifaların gerçekleştiği, kulüp başkanı Cengiz Fırat'ın da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa ettiği belirtildi.

Fırat'ın istifanın ardından kulüp başkanlığına Gümüşhanespor Mali İşler Sorumlusu Muharrem Güray Eroğlu'nun getirildiği kaydedilen açıklamada, Eroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yeni görevimizin hem bizlere hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kulübümüze bugüne kadar emek veren, katkı sağlayan her kademedeki gönüllülerine teşekkür ediyorum. Çalkantılı bir dönemden geçtik ama artık ayağa kalkma zamanı. Ben bu takıma inanmasam görevi kabul etmezdim. Gümüşhanespor'un ligde kalacağına yürekten inanıyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bunu herkes takdir eder ki bu yolda hedefe ulaşmak için yalnız bizim gayretlerimiz yetmez. Gümüşhane'yi, Gümüşhanespor'u seven herkesin desteğini bekliyoruz. Bizim geçmişi konuşacak veya geçmişe ayıracak zamanımız yok. Geçmişe tamamen sünger çekip takımımıza sahip çıkma zamanı. Tabii ki konuşulması gereken, kamuoyunun bilmesi gerekenler var. Ancak bunları konuşma zamanı şimdi değil. Önceliğimiz takımımızı hak ettiği yerde tutmak. Bu sebeple sezon sonuna kadar herkesten destek bekliyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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