Gümüşhanespor taraftarları, takımlarının karşılaşmasını tepelerden izledi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.

Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.

Taraftardan Menderes Aşkın, AA muhabirine, geçmişte deplasman maçları dahil takımlarını desteklediklerini belirterek, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle şimdi maçlara giremiyoruz. Tepelerden Gümüşhanespor'umuza destek vermeye çalışıyoruz. Takımımıza inancımız tam." dedi.

Takımlarına her koşulda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Aşkın, "Çok güzel bir hava var. Bu havada maç izlemek gerçekten insana keyif veriyor. İnşallah halkımız bu virüsten kısa zaman içerisinde kurtulur ve maçları tribünden izleriz." diye konuştu.

Naci Alkan ise pandemiden dolayı tribünlere giremediklerini, maçları tepelerden izlediklerini kaydederek, "Tüm taraftarlarımızın takımımıza maddi ve manevi destek vermesini istiyoruz. Herkes elini taşın altına koymalı. Yensek de yenilsek de takımımızın arkasındayız. Gümüşhanespor'a başarılar diliyorum." dedi.

Nizamettin Çimen de futbol sevdalısı olduğunu dile getirerek, "Otobüs şoförüyüm. İstanbul'dan geldim. Uykusuz olmama, uzun yoldan gelmeme rağmen maçı izlemeye geldim. Takımımızı yalnız bırakmadım." ifadesini kullandı.