Gümüşhanespor, teknik direktör Bülent Demirkanlı ile prensipte anlaştı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı ile prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gümüşhanespor Kulübü Başkanımız Vahit Olgun ve yönetim kurulumuzun teknik direktör Bülent Demirkanlı ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu gerçekleşmiştir. Daha önce birçok başarıya imza atan teknik direktör Bülent Demirkanlı ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."