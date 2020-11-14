Gümüşhanespor Teknik Direktörü Halim Karaköse istifa etti
14.11.2020 17:58
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, teknik direktör Halim Karaköse görevinden istifa etti.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, teknik direktör Halim Karaköse görevinden istifa etti.
Karadeniz ekibi Gümüşhanespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Halim Karaköse İstifa etmiştir. Gümüşhanespor'umuzun teknik sorumlusu Halim Karaköse yönetim kurulumuza istifası sunmuştur. Gümüşhanespor yönetimimiz teknik direktör Halim Karaköse'nin istifasını kabul etmiştir. Halim Karaköse'ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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