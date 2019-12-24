Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu - Son Dakika

Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu

6 saat önce

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Cengiz Fırat getirildi.

Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu, System.String[]

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Cengiz Fırat getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kongrede kulüp başkanı seçilen Tolga Köprülü'nün yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevini iş insanı Cengiz Fırat'a devrettiği bildirildi.

Tekke köyünde bulunan kulüp binasındaki toplantının ardından açıklamalarda bulunan yeni başkan Cengiz Fırat, yeniden oluşturulan yönetim kurulunu tebrik etti.

Gümüşhanespor'un Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ve ligde bulunduğu yeri asla hak etmediğini belirten Fırat, Gümüşhanespor'u layık olduğu noktaya taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Kendisinin Gümüşhaneli olmamasına karşın bir futbol sevdalısı olduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Gümüşhaneli değilim ama çok sayıda Gümüşhaneli dostum var. Müzik gibi sporun da evrensel olduğuna inanıyorum. Gümüşhanespor'un kapısına kilit vurulması hiçbir futbolseverin kabul edeceği bir durum değildir. Yaklaşık 2 aydır istişarelerimiz devam ediyordu. Sonunda ortak bir karar alarak yola çıktık. Şeffaf olacağız ve tüm kararları yönetim kuruluyla alacağız. Taraftarlarımız rahat olsun. Değerli büyüklerimizin bizlerin yanında olması bizi motive etmeleri, hem bizlere gurur verdi hem de sorumluluğumuzu artırdı. Gümüşhanespor bulunduğu yeri asla hak etmiyor. Layık olduğu yere taşımak için ne gerekiyorsa ben ve yol arkadaşlarım gereğini yapacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Köprülü, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın Fatih Terim'den "Zorlu" göndermesi Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:54 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:51 Su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:01:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]