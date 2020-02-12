Gümüşhanespor'un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanespor'un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu - Son Dakika Spor

Gümüşhanespor'un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu

6 saat önce

TFF 2.lig, Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da mevcut başkan Cengiz Fırat sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa etti.

Gümüşhanespor'un yeni başkanı Güray Eroğlu oldu, System.String[]

TFF 2.lig, Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da mevcut başkan Cengiz Fırat sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa etti. İstifanın ardından yeni başkan Mali İşler Sorumlusu Güray Eroğlu oldu.


Son dönemde çalkantılı günler geçiren Gümüşhanespor'da sular durulmaya başladı. Yönetim içerisinde çıkan anlaşmazlıklar sonrası gerçekleşen istifaların ardından son olarak kulüp başkanı Cengiz Fırat sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa etti.


Başkanın istifasının ardından yönetim kurulunun kararıyla özellikle ekonomik olarak kulübün birçok sorununu çözen Gümüşhanespor Mali İşler Sorumlusu Muharrem Güray Eroğlu Gümüşhanespor'un yeni başkanı oldu.


Başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk demecinde Gümüşhane kamuoyundan destek talebinde bulunan Eroğlu, "Yeni görevimizin hem bizlere hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kulübümüze bugüne kadar emek veren katkı sağlayan her kademedeki gönüllülerine teşekkür ediyorum. Çalkantılı bir dönemden geçtik ama artık ayağa kalkma zamanı. Ben bu takıma inanmasam görevi kabul etmezdim. Gümüşhanespor'un ligde kalacağına yürekten inanıyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bunu herkes takdir eder ki, bu yolda hedefe ulaşmak için yalnız bizim gayretlerimiz yetmez. Gümüşhane'yi, Gümüşhanespor'u seven herkesin desteğini bekliyoruz. Geçmişte olan olmuş. Bizim geçmişi konuşacak veya geçmişe ayıracak zamanımız yok. Geçmişe tamamen sünger çekip, takımımıza sahip çıkma zamanı. Tabi ki, konuşulması gereken, kamuoyunun bilmesi gerekenler var. Ancak bunları konuşma zamanı şimdi değil. Önceliğimiz takımımızı hak ettiği yerde tutmak. Bu sebeple sezon sonuna kadar herkesten destek bekliyoruz" dedi.


Gümüşhanespor bu sezona Yunus Emre Durmuş'un başkanlığında başlamış ardından olağanüstü kongrede Tolga Köprülü ve son olarak Cengiz Fırat seçilmişti. Eroğlu, Gümüşhanespor'un sezon içindeki 4.başkanı oldu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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